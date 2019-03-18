假釋中酒駕將回籠 男上訴求情捐20萬獲法官同情

2019-03-18 00:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓男子因毒品案被判刑12年入監服刑，去年7月假釋期間卻涉嫌酒駕，一審依公共危險罪判他3月徒刑，將被撤銷假釋、回籠服完7年多的殘刑，他上訴期盼能法外開恩，高雄地院審結，認為陳男假釋出監後努力賺錢，照顧前妻及孩子，也願捐20萬做公益，鼓勵他繼續更生，撤銷原判同意免刑、可上訴。

判決書指出，陳男於2018年7月間在新興區某KTV飲酒歡唱，從凌晨4點半到早上8點，結束後他騎機車行經忠孝一路因沒戴安全帽被臨檢，酒測值為0.32毫克，陳男一審判3月徒刑、得以易科罰金，他擔心曾因毒品案服刑12年，若酒駕判刑定讞，假釋若被撤銷，須入獄服完剩餘7年2月刑期。

陳男上訴盼法官給他自新機會，他主張若再回去關7年多，辛苦建立的家庭恐再次破碎，「只要不會撤銷假釋，我願意接受任何方式處罰」。

合議庭認為陳男假釋出監付保護管束，都按時向觀護人報到，也未涉及其他刑案，且有正職工作，前妻證稱他努力賺錢，辛苦照顧母子、岳父，前妻出庭也求法官再給丈夫一個機會，陳於審理期間捐20萬元，匯給犯保協會高雄分會，法官撤銷原判、同意免刑。

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