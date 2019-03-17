警盯行動販毒車大賣場停車場收網逮人 查獲市價10萬元毒品

2019-03-17 19:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅警分局楊梅派出所透過「安居緝毒專案」的通報，得知轄區秀才路一處僻靜社區，近期深夜有輛非住於社區的自小客車出入頻繁，且音樂震天價響擾人清夢，派出所員警根據車號追查，確定38歲李姓車主是治安顧慮人口，且涉嫌開著該車趴趴走販毒。

楊梅警方昨晚從楊梅一路跟車到平鎮區一處大型賣場停車場，經盤查查扣一級毒品海洛因1包（毛重16.04公克）、二級毒品安非他命10包（毛重35.07公克）及吸食器，總市價約10萬元。

警訊時，李男對於意圖販賣毒品避重就輕，但又交待不出為何隨身攜帶大量毒品，警方訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並向上溯源追查李嫌毒品來源。

楊梅警分局強調，為徹底打擊毒品問題，啟動「安居緝毒專案」是針對「毒品交易熱點」、「群聚施用毒品地點」等涉毒熱點列為查察目標，以期強力掃蕩隱藏於社區或大樓內的毒販毒蟲，提供居民安心生活環境，警察機關在查獲民眾反映案件，會在保密前提下辦案並將結果回饋給提供情資的民眾，讓民眾感受到政府對緝毒展現的具體作為。

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