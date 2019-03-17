單親媽身懷毒品吸食器 在2歲兒面前被逮

2019-03-17 15:12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕朱姓單親媽媽帶著2歲兒子逛街，看到警方巡邏車，快步將小錢包丟進垃圾袋，眼尖員警發現後盤查，從她丟棄的小錢包內起出毒品吸食器及疑似毒品殘渣袋，登門拜訪赫見她還有10月大兒子，緊急連繫社會局社工。

高市小港分局漢民路派出所巡佐葉明見、警員蔡程莛昨天晚間6時51分巡經康莊路時，看到朱婦（竊盜、毒品、詐欺前科）帶著1名幼童逛大街，趨前探查時，她看警車逼近，快步丟棄物品到娃娃機店門口垃圾袋，直覺有異。

警方要她把丟棄的藍色貓咪圖案小錢包取出，發現內有安非他命吸食器及疑似毒品殘渣袋，朱婦否認吸毒，辯稱是哥哥叫她丟棄，警方前往其住宅查探，才知道她還有10月大兒子，當時由家人照料。

小港警分局指出，朱婦離婚後獨自扶養2名幼兒，她數次因涉及毒品被抓，有時2歲兒子也在場，因此每3個月都要到派出所報到驗尿，幾乎所內員警都認識她。

朱婦依毒品嫌送辦，警方通知社會局社工介入協助處置，朱女卻通知前夫領回孩子代為照顧，朱婦強調有工作、有能力養孩子，還要社工保證在交保後孩子要還給她，與前夫為了孩子照護問題發生齟齬，員警看朱女相當疼惜孩子，勸她趕緊遠離毒海。

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