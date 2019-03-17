台南凌晨公寓火災12人嗆傷送醫 多位碩士生陽台求救

2019-03-17 06:17

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區凱旋路1處5樓老舊公寓地下室今天凌晨零點許驚傳火警，地下室冒出大量濃煙、往上竄燒，樓上有12名居民遭受到程度不一的嗆傷，消防局派出多輛救護車送醫急救。

1位住在連棟公寓5樓的成大黃姓男碩士生表示，當時他與多名印度來台念成大碩士班的同學室友都在租屋內，他還在看手機、未入睡，突然聽到啪啪啪的聲音，緊接著屋內電燈閃爍及停電，此時聞到有煙味傳來，就嚇得與同學室友想往外衝，因為戶外有濃煙襲來，他們馬上退進屋內、往後方陽台躲避，直到消防人員上樓帶他們下樓，幸同學大家都安然無恙，有驚無險。

南市消防局第七大隊副大隊長林昇易表示，首批消防人員趕抵火場、見大量濃煙竄燒，緊急加派第2梯次救災人員前往，共派出28車、67人前往灌救，消防人員在地下室發現3輛機車失火、冒出大量濃煙，出水灌救，3輛機車仍燒到剩骨架，波及一旁兩輛機車，燃燒面積並不大。

林昇易說，因機車有油箱與塑料外殼，火勢一起、引發大量濃煙往上竄升，使得樓上許多居民遭到濃煙嗆傷，所幸受嗆傷送醫者均無生命危險。至於起火原因？將由火調科人員進一步鑑識調查。

在消防人員撲滅火勢，逐層搜查無其他人員受困與安全之虞後，因為大樓已斷電，消防員引導公寓居民與租屋學生們返回各自屋內休息。地方東明里長郭秀琴與東區區長陳勝楠都到場了解情況，確認無居民需要安置，才鬆了一口氣。（6:17更新）

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