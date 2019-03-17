大轉彎！國民法官草案 獨創參審皮、陪審骨架構

2019-03-17 00:08

〔記者吳政峰／台北報導〕我國審判制度有史以來最重大的變革「國民參與刑事審判法」草案雖已送入立法院，但「合審合判」制度遭到支持陪審的團體反對，進度卡關，為了讓法案盡速通過，司法院與民團協商擬改為「合審分判」，先由8位國民法官審訊，一致評決有罪後，再請3位職業法官進行第二階段評決；反之，一致無罪就不用進入第二階段。草案大轉彎，創設出參審皮、陪審骨的獨特架構。

司法院長許宗力感嘆司法信任度徘徊在四成低檔，總統蔡英文為了挽回民眾信賴，一上任就召開司改國是會議，直言恐龍法官與背離人民觀感的判決，須靠人民加入審判程序才能解決，司法院銜命研擬出國民參審草案，期能讓社會各階層的聲音進入法庭，突破職業法官的盲點。

司法院與行政院會銜後的版本原接近日本裁判員制度，設計3位職業法官與6位國民法官「合審合判」，透過法庭交流，揉合外部的生活經驗及內部專業法律意見，以免獨斷，到了評決程序，最少須有三分之二的法官（6位）投票有罪，且其中一名應為職業法官，被告才會被定罪，若未達三分之二，即為無罪。

但支持陪審制的團體力阻參審法，質疑合審合判恐出現「權威效應」，即職業法官會憑藉法律專業，說服不懂法的國民法官，無法解決既存問題；他們認為最佳的方式還是陪審制，先讓陪審員判決被告有罪或無罪，若有罪，再交給職業法官量刑。

雙方在立法院角力多時，迫於司改時效壓力，日前協商出「合審分判」的折衷版本，職業法官維持3位，國民法官則增加到8位，一起審理，評決則採二階段，第一階段由8位國民法官認定事實，若一致決定被告有罪，再交給3位職業法官進行第二階段評決，此時，其中至少須有一位認同有罪，3人才能開始量刑，惟若要判死刑，應由11位法官一起評決。

若第二階段沒有任何一位職業法官認同國民法官的有罪見解，即為無罪判決；此外，如果國民法官一致認為被告無罪，毋庸進入第二階段。

假設國民法官無法達成有罪或無罪共識，形成僵局陪審（hung jury），此時，檢察官可選擇撤回起訴，或重新起訴，再度遴選國民法官，不過，司法院與民團對僵局陪審的定義，還考慮究竟要參考美國的一致決，或澳洲的容許一票之差，尚無定論。

這項融合英美陪審制與德日參審制的修正版，司法院低調表示「還在討論」；法務部則回應，日前獲悉此消息，須進一步與司法院確認。據悉，原草案雖是兩院會銜版，但經過修正後，將改請立委提案排審，希望趕在本會期通過。

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