陽台失火9口之家難逃命 119隔空指引避難全救出

2019-03-16 16:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一處民宅今天凌晨竄出火警，因前陽台雜物起火，竄出大火，因而阻隔一家3代9口逃生，家人求助119，值勤員安慰住戶「消防員馬上來救你們」，隔空指引眾人到房內距火點最遠處的浴室、廚房避難，消防員趕到後，10分鐘內滅火救出眾人，因9人口鼻全遭煙燻，謹慎起見送醫檢查，均無大礙，消防初判疑為菸蒂等遺留火種釀災。

今天凌晨2時許，新北市板橋區四川路二段245巷弄一處公寓5樓，前陽台突竄出大火，屋內一家3代9人倉皇逃生之際，受阻前陽台大火，因9人中有8名年邁婦幼，難以逃生，38歲林姓屋主急中生智求助119，他告知值勤員逃不出去，值勤員安慰報案人，消防員很快就到，要眾人躲到房內離火點最深處待救。

眼見火煙越來越大，消防人車趕抵，消防員拉出水線攻上5樓，隨即撲滅陽台火勢，進入屋內搜尋屋內受困者，因9人口鼻全遭煙燻，消防員以救援面罩給氧，逐一救出9人，將9人分送亞東、雙和與台大醫院檢查，幸無大礙；消防員初步檢視，起火處在前陽台，燃燒約5坪雜物，起火原因仍待調查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/