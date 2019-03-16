沒選上別想活了！北斗里長恐嚇罪起訴

2019-03-16 13:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮大新里新科里長陳孟麒，上屆以些微票數之差落敗，這屆再度角逐里長寶座，卻涉嫌以恐嚇方式向連任競選的陳姓鎮民代表籌措選舉經費，對方不從竟威脅「如果再沒選中里長，你也別想活了」等語，陳男未盡里民服務責任，反而魚肉鄉民行徑，遭彰化檢方依恐嚇取財罪起訴。

起訴書指出，陳孟麒（45歲）為參選第21屆北斗鎮大新里里長選舉，需籌措選舉經費，去年7月4日下午找來蕭男等3名20多歲男子，至同選區，欲尋求連任的陳姓代表住處，恫稱，「我這次如果再沒選中里長，你也別想活了，我要用生命配你，我沒錢選舉，限你二天內給我消息，看要給我多少錢！」語帶威嚇脅迫。

但陳姓代表無法提供經費，4人只好忿忿離去，未料不到半小時，蕭男等3人又開車繞回代表家外放鞭炮，陳姓代表心生畏懼，只好報警。

根據調查，陳男不滿陳姓代表上屆力挺對手里長，讓他以些微票數落敗，這次再參選除要陳男表態外，也以恐嚇威脅陳男勿再支持對手。

對此陳姓里長坦承言語恐嚇索討選舉資金，但辯稱已先回家睡覺，對後續放鞭炮等事不知情；另外三人則否認恐嚇取財，只是陪同前往，放鞭炮是因為聽說代表會當選，先幫他放炮慶祝。檢方偵查證明陳男等4人犯罪事實，提起公訴。

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