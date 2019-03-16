男子背3通緝案 報假名、不懂字母被警識破

2019-03-16 09:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕身背3通緝案的張姓男子被高市警方攔查，他佯稱自己國小沒畢業，不懂英文，背不出身分證字號，還騙警姓楊不姓張，反引起警方懷疑，追查出他是高雄地檢、屏東地檢、屏東地院等三處所發布的毒品通緝犯，將他押解歸案。

新興分局今指出，五福二路派出所警員李冠霖、張庭榕昨巡邏時，行經高雄市新興區六合一路與南華路口前，見一部雙載普重機車後方男子看見警方後，眼神飄忽不定閃爍且神情緊張，此舉動引起警方注意，隨即上前盤查該輛機車。

警方攔停後，後方男子一下車後便向警方誆稱他叫「楊OO」（39歲），只知道自己的名字與生日，並一直強調自己國小沒畢業，不懂英文字母無法告知警方自己的身分證號，並開始顧左右而言他，欲轉身離開，警方當下直覺認為該名男子身分有異，並詢問駕駛人陳姓女子這名男友人的姓名，陳女竟回答不知道，令警方傻眼。

警方繼續以警用電腦仔細查詢該名男子身分，過程中不斷口頭勸說，希望該男子本身若有案件在案，不要害怕，仍需勇敢面對司法；終於在警方苦口婆心下，該名男子低頭沉思數分鐘後，終於坦承自己真實姓名為「張OO」，且告知警方自己已遭法院通緝，並將其正確證號提供予警方查驗，警方查驗後果然張男身分為高雄地檢、屏東地檢、屏東地院等三處所發布之違反毒品危害防制條例之通緝犯，當場告知張嫌權利並逮捕歸案。

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