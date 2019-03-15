飆仔注意！北宜公路區間測速 4月1日開始實施

2019-03-15 18:01

〔記者陳薏云／新北報導〕2016年北宜公路20.5公里處3日內連續發生2件死亡車禍，2017年、2018年19至23公里間，亦發生4件死亡車禍，該路段事故發生頻率高，新北市警察局規劃在北宜公路19.1公里至23.1公里處實施區間測速，將於4月1日正式上路。

據新店警分局統計，北宜公路2017人發生9件死亡車禍、2018年8件，2019年1月至今1件，死亡車禍頻傳，尤其19.1公里至23.1公里處肇事頻率高。市警局決定於北宜公路19.1公里至23.1公里實施平均速率執法，期能有效降低車速，減少事故發生。經多方討論後，定於4月1日開始實施。

新店警分局表示，北宜公路速限為40公里，為清楚告知駕駛人實施區間速率執法範圍，在測速起點與終點位置，均會設置「區間測速起點」、「區間測速終點」告示牌。

另外，為避免民眾心存僥倖，在實施平均速率路段來回競速，該路段還會搭配測照固定桿。交通大隊強調，區間測速著重於路段的速度控制，固定桿測速則是點的速度控制，兩者適用的目的不盡相同，可以互相搭配，若平均測速、固定桿均超速，則會以違規較嚴重的行為舉發。

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