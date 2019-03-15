一票150萬 永靖鄉代會主席涉賄選 檢警搜索

2019-03-15 14:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化五合一大選落幕後仍然餘波盪漾，彰化檢方近日接獲永靖鄉民代表會正副主席競選賄選情資，傳出關鍵一票喊到150萬，最後由林大福當選主席，檢警昨日發動搜索，認為副主席邱平舜、代表余秉峰與邱世明及前代表詹日新等4人涉嫌違反選罷法，主席林大福則走避中國，至今未到案說明，檢方認為雙方有串證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，下午開庭。

永靖鄉民代表會共計11席，本屆正副主席選舉由無黨籍泛藍的71歲主席林大福搭檔57歲副主席邱平舜競選連任，新當選的無黨籍35歲詹雅婷則拉攏民進黨籍52歲魏碩衛搭檔角逐正副主席寶座。最後林大福、邱平舜兩人以6票比5票驚險連任成功。

據傳去年大選期間，地方人士就開始為鄉代會正副主席選舉綁椿，並下前金30萬，當選後再給30萬，未料有2名拿到前金候選人意外落馬，影響佈局，於是竄出新派人馬角逐，雙方實力五五波，僅差關鍵一席就能當選，雙方為求當選，買票金額從基本行情60萬加碼到150萬，選情越演越烈，甚至傳出副主席喬不攏及跑票倒戈等案外案，案情諸多迷離。

彰化縣調查站近日接獲檢舉，報請彰化地檢署指揮偵辦，檢察官姚玎霖昨日指揮縣調站和員林偵查隊到永靖鄉民代表會、涉案人員家裡搜索，並帶回多人偵訊，其中有代表坦承認罪，並轉為汙點證人，副主席邱平舜、代表余秉峰、邱世明及女代表詹文惠的父親詹日新則否認賄選，由於主席林大福，案發前就前往中國，檢察官認有串證之虞，決定都聲押禁見。

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