一句「沒出脫」讓他離家打拼13年！見不到母親最後一面令人感傷

2019-03-15 13:53

〔記者許國楨／台中報導〕雲林縣張姓男子13年前因母親恨鐵不成鋼念他一句「沒出脫」，他立下誓言與母親約定不成功便不回家便離家隻身到台中打拼，期間也未曾與家人連繫失聯，直到母親年初過世家人才將他通報失蹤人口盼警方能轉知母親往生消息見最後一面，但令人感傷的是，張男直到大前天被盤查才發現自己被通報協尋進而得知惡耗，警方則勸他，盡孝要及時，趕緊回家吧。

台中市第五分局交通分隊長李建興當天帶班巡經環中路與長生巷時，盤查一對機車雙載男子，意外發現騎車的44歲張男是被通報失蹤的協尋人口，詢問下才得知張男這段長達13年的奮鬥歷史與家愁，張男向警方說，年輕時常被母親念沒出息，他為了讓父母過好的生活同時替自己爭一口氣，決定隻身到台中打拼。

只是因為當時外出時曾與母親約定：「不光榮成功，便不回家」，因此目前雖然擔任地毯舖設師傅生活無虞，但自認尚未成功且為了約定誓言，迄今已13年都沒回家也未家人連繫繼續打拼；員警則告知家鄉高齡70多歲的母親於今年1月往生，親人因無法聯繫上張男將他通報為失蹤人口，盼警方找到時能轉知母親往生消息、送母親最一程。

當員警通知雲林家人已找到張男時，電話那頭的親屬情緒很激動，非常感謝警方的協助，找到失散13年的張男，李員則勸張男，父母是自己的本，盡孝道要趁早，父母總希望子女健健康康，榮華富貴僅是不捨的鼓勵，鼓起勇氣，告知家人你很平安，你會回家的。

最後經由四平所警員賴建諭完成尋獲通報的程序與家人通話，張男則感傷拭淚表示，感謝員警告知家鄉的訊息，更鼓勵我要有回家的勇氣，家是親人相聚的根，盡孝真的要及時。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/