家暴男當兒面開車撞死妻子 無期改判15年定讞

2019-03-15 12:18

〔記者張文川／台北報導〕長期家暴的60歲男子黃添福，前年4月不滿妻子3度聲請保護令，開小貨車撞死妻子，2個兒子則是機警跳開而逃過死劫，黃男犯後企圖喝農藥自殺但被攔下；一、二審皆依殺人、殺人未遂罪將黃男判處無期徒刑，但更一審考量他二審時已自白犯罪，且兒子也願意原諒他，替他求情，因此改判15年有期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，黃男對妻子長期施暴，2011年至2017年間，56歲妻子就有10次通報家暴的紀錄，也3度聲請保護令，前年3月7日彰化地院裁定保護令後，妻子控告丈夫妨害自由、恐嚇，案發前一天彰化地檢署才剛開過偵查庭，她在偵查庭上向檢察官表示，要求黃男搬離她住處，黃男心生不滿，隔天就發生駕車殺妻案件。

判決指，2017年4月20月上午9時許，黃男夫婦在彰化市彰南路的工廠內爭吵，37歲、34歲的兒子在旁勸架，黃男嗆妻︰「妳敢再告我就同歸於盡」，開小貨車離去，10分鐘後又開回工廠，看到妻子站在貨車前與2名兒子說話，他竟猛踩油門狠撞，妻子被夾在2輛貨車中間，2兒驚險閃避跳開，才未被撞到。

黃男肇禍後，大兒子將他拉下車，黃男拿起地上的農藥作勢要喝下，但被兒子搶下，救護車將已無呼吸心跳的黃妻送醫，但已回天乏術。

一、二審都判無期徒刑，更一審考量黃男已坦承犯行，且2個兒子都表示原諒父親，在法庭幫父親求情，請求輕判，因此改判15年；黃男和檢方都上訴三審，黃男認為量刑過重，檢察官則認為黃對其2子也有殺人的間接故意，但最高法院認為，原審已說明不認定黃男對兒子有殺人間接故意的理由，量刑也無不當，今駁回上訴，全案確定。

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