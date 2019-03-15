屏東工人意外身亡 警追出「假車禍」內幕將5人送辦

2019-03-15 11:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內埔警方昨天（14日）接獲報案，指內埔郷一處工地前發生車禍，郭姓傷者送醫仍不治，警方調閱路旁監視器驚覺是一場假車禍，深入調查發現應為一起工安意外，全案以工安意外及使公務人員登載不實罪偵辦中；勞動部南區職安中心今天（15）上午前往事發現場勞檢。

警方調查，19歲郭姓工人在意外發生後，由業者送至醫院，其有多處外傷及骨盆顱內出血，初判非交通事故造成；警方至現場測量發生車禍的機車，並調閱路旁民家監視器後發現，應是有人製造交通事故假象。

警方在工地2樓陽台上，發現疑似遭到清洗的血跡，另有疑似工具掉到地面的痕跡，並在業者載送死者就醫的車子上，發現乘客座椅等有疑似血跡。

警方調查，黃姓工頭等疑怕工安意外會被停工，涉嫌以車禍事故假象誤導，全案以工安意外及使公務人員登載不實罪偵辦中，共移送相關人員5人。

屏東縣政府勞工處長林德輝今天表示，已經接獲警方工安通報，工地也已被要求停工，將配合勞動部南區職安中心釐清事故原因，以進行後續責任追究，同時會全力維護勞工權益，給予後續必要協助。

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