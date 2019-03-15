助建商加速取得建照 新北議員涉收賄遭收押

2019-03-15 00:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨新北市議員陳科名涉嫌向新北市工務局施壓，助建商加快取得建照，換取實質掌控公司取得建商清運土方等工程利益及活動經費贊助，新北市環保局清潔隊徐姓隊員也被查出涉嫌圖利陳男的土方公司，多次放水未開罰單，新北地檢署前天指揮調查局台北市調處搜索約談，昨晨訊後依涉犯貪污重罪，有串證之虞向法院聲押禁見陳男、徐男及陳男公司3名員工共5人，新北地院昨晚間9時召開聲押庭，今凌晨裁定陳男羈押禁見，另4名被告仍在偵訊中。

據了解，2017年起，多家建商與營造商，委請陳科名幫忙加速建照核發，陳涉嫌利用議員權勢，向核發建照的工務局承辦員施壓，要求加快建商建照核發，如建照核發原需一個月時間，要求承辦員一週就辦到好，承辦員若未加速辦理，陳會再致電其上級督導，叮嚀催促「建照核發是否能快一點？」建商取得建照後，陳男旗下工程公司便以高價承攬建案相關工程，疑以此手法收賄，檢調介入調查，又查出案外案，徐姓清潔隊員明知陳男的土方公司疑多次違規，前往稽查卻包庇未開立罰單，也被依圖利罪嫌查辦。

為釐清案情，新北地檢署黑金組檢察官卓俊吉前天搜索陳科名住處、公司及新潤建設等多家建商、營造商辦公室，約談陳男、陳男公司員工、建商及徐男，共21名被告及3名證人，昨晨5時許訊後將陳男等5人聲押禁見，16名建商人員則以5到20萬元不等金額交保。

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