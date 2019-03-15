19年前姦殺命案 1位作家與1位檢察官 讓翻盤

2019-03-15 00:37

〔記者王捷／台南報導〕涉台南歸仁雙屍案的死囚謝志宏被羈押了6843天，在死刑前因3項新事證獲得機會再審，要多虧2為關鍵人物在這個時候出現，一位是挖出19年被警方隱匿資料的高分檢檢察官林志峯，另一位是長年關心死刑議題的女作家張娟芬，她查出，檢方以「蝴蝶刀無刀溝」推斷兇手「不只一人」並非法醫專業意見，是一審檢察官的意見，卻被法官不斷照抄。

林志峯檢察官去年接案後，重新蒐集資料，發現隱匿在分局19年的手稿，這分手搞是謝志宏手寫的自白，簡單說是為了後續作筆錄而做的準備，還發現手稿內容與謝志宏後來翻供的辯詞相同，連忙委託宜蘭的鑑識警官，重新審視建構現場證據，讓案情疑點浮上檯面。

謝志宏的律師涂欣說，這份手稿雖然謝志宏曾經提過，律師卻調不到，據謝志宏的說法，當時警方要謝寫自白，但謝寫了好幾份警方都「不滿意」，警方至今居然還保留這份「不滿意」的自白，讓他覺得運氣很好，也很感謝林志峯的細心。而警方在案情曝光後曾澄清，手稿沒有簽名，所以沒有隨案交付給院檢。

另外，女作家張娟芬在專欄直指，至今的法醫說法都不是專業的意見，在歷審判決書中，都出現「法醫」的意見，指出行兇的蝴蝶刀沒有血溝，所以刺入人體要費力拔除，一個人沒有這麼多體力行兇，而這位「法醫」其實是原審的檢察官，不但沒有法醫背景，歷審法官卻都照樣援引「法醫」說法。

張娟芬仔細研究判決書後寫下專欄，內容指出，不管刀械有沒有血溝，殺人都費力、插入人體都會被肌肉夾緊，尤其外科醫師最清楚，而瘦小的謝志宏身高158公分、體重43公斤，與歌手張韶涵差不多，反觀共犯郭俊偉177公分，曾是體育班學生、犯案時是捆工，這些說法一一被律師團引用，才獲得所謂「有血溝的刀子容易拔出」這個論點沒有科學、文獻佐證，也讓謝志宏看見再審曙光。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/