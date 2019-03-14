南化水庫防淤隧道工程失火釀1死 南水局要求停工調查

2019-03-14 20:43

〔記者萬于甄／台南報導〕台南南化水庫防淤隧道工程今凌晨3點多傳出火警，消防人員抵達現場時，隧道口冒出大量濃煙，且隧道末端一輛工程挖土機燃燒起火，火勢猛烈，經搶救後發現挖土機車上一名黃姓工人已明顯死亡，初估共11輛工程作業車毀損，詳細起火原因仍待相關單位調查。

南水局也表示，工安事件發生後已要求立刻停工，目前將會暫時停止相關工程，並進一步調查起火原因，釐清詳細案發原因。

台南市消防局凌晨約3點12分接獲報案，指稱南化水庫防淤隧道內傳出車輛火警，且疑有民眾受困，隨即派遣5梯次14車、27名警消到場救援，消防人員抵達現場時，隧道口已竄出大量濃煙，研判因施工隧道內堆放不少易燃塗料，導致火勢一路延燒。

南化水庫隧道全長約1.4公里，高溫且灰暗讓消防人員難以搶救，但仍趕緊佈水線灌救，火勢約一個小時獲得控制，消防人員涉險步入隧道末端查看，卻發現一名黃姓工人疑來不及逃生，在燒毀的挖土機上明顯死亡，該火警造成隧道內高空作業車和貨車、堆高機、怪手、水車等共計11輛車損毀。

南水局指出，南化水庫防淤隧道工程主要為協助水庫底庫排砂，預計最快今年8月可完工，初步調查，今凌晨由1名工人及1名作業安全主管在施作擋水牆破碎工程，該主管在巡邏時，發現隧道內起火，趕緊報案，但仍不幸造成黃姓挖土機作業員喪命。

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