騎重機夜遊 男自撞山壁亡

2019-03-14 15:31

〔記者王宣晴／新北報導〕42歲的胡姓業務員昨晚與3名車友騎價值70萬元的BMW重機前往新北市三芝吃宵夜，返家途中經過三芝馬偕護專附近時，疑過彎失控，自撞山壁，同行車友見狀趕緊報案求救，但胡男頭部遭到重擊，送醫後不治身亡，警方介入調查，確認胡男酒測值為零，確切車禍原因仍待調查釐清。

警方調查，胡男從事貿易商的業務員，平時熱愛騎重機出遊，昨晚與3名重機車友前往北海岸吃東西，深夜11時許，一行人準備騎車返家，胡男領頭騎在前方，行經三芝101縣道接近馬偕護專附近，疑因過彎時失控，自撞山壁，重機嚴重毀損，胡男也頭部遭到重擊，倒臥血泊中昏迷。

同行車友見狀趕緊報案求救，但因案發現場相當偏遠，警消趕抵時胡男已失去生命跡象，送醫急救到今晨0時許宣告不治，警方介入調查，確認胡男酒測值為零，無酒駕情事，目擊車友則供稱因為騎在後頭，只見胡男連人帶車撞上山壁，不知道發生什麼事。

警方表示，已通知胡男的弟弟到案，家屬對於死因並無意見，但由於現場並無行車記錄器，確切車禍原因仍待調查釐清。

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