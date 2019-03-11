仁愛鄉翠巒部落聯外道傳意外 車輛翻落邊坡1死1傷

2019-03-11 16:38

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉翠巒部落聯外道路，下午發生自小客車翻落邊坡意外，車上駕駛連同乘客共2人被拋出車外，部落居民發現趕緊報案救人，警消到場發現1人倒臥陡峭山坡，已經死亡，另1人僅有微弱呼吸心跳，救起後由梨山消防分隊救護車送醫急救，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

仁愛鄉鄉道投89線通往翠華村翠巒部落的聯外道路，坡度陡峭，道路蜿蜒狹窄，十分危險，下午則是傳出車輛失控衝撞路邊護欄，再翻落深約100多公尺邊坡的意外事故，部落居民第一時間協助救人，警消獲報到場利用繩索、背板等工具進行搶救。

據現場民眾表示，其中1名劉姓男子被拋出車外，倒臥邊坡，頭部受創，滿臉鮮血，已明顯死亡；另1名陳姓男子還有呼吸心跳，但傷勢嚴重，由就近的台中市梨山消防分隊救護車緊急送醫急救。

仁愛分局翠巒派出所員警到場處理，現場護欄的水泥被撞掉一大塊，顯示衝撞力道不輕，警方須進一步釐清當時由誰負責駕駛車輛，以及是否人為操作不當或機件故障而釀禍。

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