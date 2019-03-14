只因沒起身敬酒 男子慘遭天道盟角頭拿酒瓶狠砸近毀容

2019-03-14 15:26

記者邱俊福／台北報導〕綽號「牛頭」的天道盟太陽會組長溫欽煌，今年初在基隆市一家KTV飲酒時，只因向他桌敬酒，1名友人的朋友沒有起身回酒，竟大發雷霆，直接翻桌後，糾眾分持酒瓶、公杯等對其猛砸，導致被害人嘴角到鼻子皮膚裂開，顏面嚴重受創，幾近毀容，經送往醫院救治縫60多針，手段兇殘，刑事局偵四大隊第一隊今天宣布將他與幫眾共7人查緝到案。

警方調查，56歲溫嫌平時混跡基隆地區，自恃為幫派身分，專門以黑道名義從事恐嚇暴力討債，行徑甚為囂張，去年底受託處理2000萬元債務，涉嫌率眾前往新北市三重區將一名從事銀行業務的債務中間介紹人約到一家咖啡廳，雙方一言不合，便持咖啡廳的鐵桌椅將其圍毆成傷。

另今年1月間，溫嫌跟4名幫眾前往基隆市一家KTV飲酒，席間溫嫌主動到其他桌向友人的朋友敬酒，見被害人沒有起身回酒，非常生氣，馬上翻桌，自己跟幫眾分持公杯、酒瓶等，將被害人圍毆倒地，頭破血流，顏面嚴重撕裂傷，緊急送醫救治。

警方據報後經長期蒐證，將溫嫌提報治平對象，昨日在檢察官指揮下，兵分多路，在基隆市、新北市等處，將溫嫌與幫眾等7人檢肅到案，現場查獲行動電話等贓證物。

溫嫌到案表達，新北市案件只是替友人處理債務，一時氣氛不對打人，但沒有恫嚇，而KTV聚眾鬥毆事件，當時是自己「喝多了」。全案訊後今依組織犯罪、恐嚇取財、恐嚇及殺人未遂等案移送基隆地檢署偵辦。

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