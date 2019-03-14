台語歌手楊靜偷情歌壇新秀溫瀚龍 地院判溫賠楊夫15萬

2019-03-14 13:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕39歲台語歌手楊靜瞞婚生子，被「壹週刊」拍到與23歲台語歌壇新秀溫瀚龍共宿旅店，爆出不倫戀，報導刊出後，兩人又被爆料再度同室共住商旅，二度被媒體刊出，導致夫妻離婚，楊夫不滿溫男未表示歉意，求償150萬元，新北地院今判溫男需賠償楊夫15萬元精神慰撫金，可上訴。

楊夫指控，去年8月13日，楊靜跟溫瀚龍在宜蘭羅東表演結束後，一起回到台北，先到遼寧夜市吃消夜，結束後兩人一前一後走進復興北路上一家旅館，全程被「壹週刊」記者跟拍報導，他才知道老婆出軌，見刊後，兩人卻未收斂，又被爆料同年9月還到中和一間商旅共宿，再次被媒體報導。

楊夫事後調查發現，去年4月，老婆與溫男就以「老公」、「老婆」相稱，還在身上刺青對方的英文名字，去年10月夫妻已簽字離婚。

楊夫在彰化開設豆花店，在地方小有名氣，認為老婆外遇之事被報導後，讓他在親友面前顏面盡失，常有人在他背後竊竊私語，讓他備受打擊，且溫男對造成夫妻婚姻破裂，迄今也未表達任何歉意或悔意，態度惡劣，因此向溫男求償150萬元精神慰撫金。

法院審理時，溫男未出庭也未提出書狀聲明，楊夫提出報導及對話紀錄等相關資料，證明溫男與楊女有共同入住商旅、用餐及貼身相靠等親密行為，法官認為兩人行為已逾越一般男女社交，破壞楊夫婚姻，判賠15萬元。

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