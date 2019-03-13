3/13 大福彩、雙贏彩、今彩539 頭獎摃龜

2019-03-13 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月13日）開出的第108000021期大福彩、第108000062期今彩539及第108000062期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000021期大福彩中獎號碼為「02、06、11、15、18、24、33，特別號：30」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得25萬元；參獎共87注中獎，每注可得4000元；肆獎共1737注中獎，每注可得400元；普獎共1萬2796注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎8注中獎，每注可得10萬元。

第108000062期雙贏彩中獎號碼為「01、02、11、12、16、17、18、19、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共363注中獎，每注可得500元；肆獎共3322注中獎，每注可得100元。

第108000062期今彩539中獎號碼為「07、12、20、30、39」，頭獎摃龜；貳獎共193注中獎，每注可得2萬元；參獎共6456注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9447注中獎，每注可得50元。

第108000062期39樂合彩中獎號碼為「07、12、20、30、39」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共115注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5663注中獎，每注可得1125元。

第108000062期3星彩中獎號碼為「103」，正彩共88注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000062期4星彩中獎號碼為「2789」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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