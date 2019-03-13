老婦外出探親後卻忘了回家路 幸暖警溫馨接送

2019-03-13 15:09

〔記者方志賢／高雄報導〕一名85歲老婦疑有失智現象，日前搭火車北上探親，返回高雄卻忘了回家的路，獨自徘迴街道，所幸員警巡邏發現，透過對談研判老婦疑住在七賢路，隨即載婦前往查看，老婦見熟悉道路，才想起住處，並由警方護送安全返家。

高雄市三民一警分局長明所警員，日前巡邏至建國、林森路口見一婦人站在人行道上徘徊躊躇，身上背著厚重行李，員警見她有異，趨前協助。老婦表示，她搭火車北上探親，但返回高雄卻忘了住家地址，致無法詢問路人及呼叫計程車。

員警利用警政系統及臉部查詢系統，均查無結果，員警追問下，老婦說住處有許多銀行、熱炒店。機靈員警想起七賢路上有許多銀行、熱炒店，於是載老婦前往查看、

老婦見熟悉的道路，立即想起住處，警方也順利護送老婦返家。老婦表示平時獨居，時常在附近公園運動，都不會離家太遠，這次出遠門後卻無法自行回家，所幸遇到貼心員警，才能夠安全返家。

三民一分局呼籲，家中如有高齡長者，應多加關心，更隨時注意其身體狀況及可能活動範圍，建議家人們可至相關單位申請愛心手鍊，若不慎走失時，便於警方或民眾通知家屬帶回，減少長輩陷入危難當中。

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