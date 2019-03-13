大里農會女職員當洗錢「內鬼」被逮 六合彩賺8000萬元被沒收

2019-03-13 12:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕任職於大里區農會仁化辦事處的女子林佳穎，與外甥女林琪容等人經營六合彩賭博「賺大錢」，短短一年半就賺了8075萬餘元，多數賭金都是利用該農會帳戶存取，兩人擔心司法機關偵辦洗錢，遂委託該辦事處另一女職員胡珮如，偷看司法機關（中打）向該農會調閱帳戶資料的公文，不料，還是被檢調查獲犯罪證據，並查扣現金4456萬餘元，以及林琪容購買的土地六筆（公告現值1969萬餘元），台中地檢署今天依賭博罪，起訴林琪容、林佳穎與組頭共8人，另依洗錢罪起訴林琪容、林佳穎與胡珮如，並聲明法院將不法利益全部宣告沒收。

判決書指出，女子林琪容（38歲），是任職於大里區農會仁化辦事處的林佳穎（38歲）的阿姨，兩人與組頭林達綸（37歲）共7人，從2017年2、3月起，經營六合彩賭博賺大錢，累計犯罪所得高達8075萬餘元，部分賭博利益存放在大里區農會的帳戶，林佳穎與林琪容擔心司法機關查緝洗錢，遂由任職該農會辦事處的林佳穎，找來同事胡珮如（40歲）偷偷看張姓男職員保管的公文，看到警政署中部打擊犯罪中心（中打的偵查第六大隊第五隊）函調大里區農會帳戶資料的公文，胡女再把公文內容用LINE傳

警方於去年（2018）年10月29日持搜索票，搜索大里農會仁化辦事處，在林佳穎座位上查獲賭金11萬餘元，以及六合彩賭博組頭林達綸交給林佳穎的賭資70萬餘元，存摺19本、記事本等證物，甚至還有刑事警察局的公文、財政部中區國稅局公文。

林琪容於偵查時坦承部分犯行，林佳穎則承認洗錢、營利賭博，以及洩漏國防以外機密，下游組頭林達綸等人，則承認透過林琪容與大里農會仁化辦事處存取賭金。

另檢警驚訝的是，林琪容與林佳穎的帳戶顯示，她們經營賭博獲利相當驚人，從2016年2月至2017年7月，僅約一年半時間，林琪容帳戶就有6808萬餘元資金進入，林佳穎則有1266萬餘元資金，犯罪所得達8075萬餘元，其中，檢警扣押的現金高達4456萬餘元，還查扣林琪容利用賭博利益購買的土地六筆，分別位於大里區振坤段、西湖北段等地，公告現值共達1969萬餘元。

台中地檢署認為，林琪容、林佳穎與下游組頭共8人，觸犯洗錢罪與營利聚眾賭博罪，林琪容、林佳穎與胡珮如3人，另觸犯非公務員洩露國防以外機密罪，今天提起公訴，並聲明法院將犯罪所得全部沒收。

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