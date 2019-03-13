視線視角釀死亡車禍 路口監視器畫面曝光

2019-03-13 12:09

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市昨天晚上發生一起公車撞行人的死亡車禍，一輛三重客運704路線公車，行駛途中轉彎時，疑因A柱遮擋司機視線，司機沒發現行人穿越道上的44歲葉姓婦人，不慎撞上她導致其傷重不治。警方今天公布路口監視器，畫面中可見公車轉彎時雖然減速，但葉站在公車視線死角，司機也沒發現葉，才導致悲劇發生。

警方調查，昨天晚上7點12分左右，周姓司機駕駛的三重客運704路線公車，行經台北市重慶北路要右轉忠孝西路時，周的視線疑被A柱擋住，他沒發現葉女正走在行人穿越道上；公車撞上葉女後，葉倒地大量出血，雖然被緊急送往台大醫院急救，但1小時後仍回天乏術。

周告訴警方，當時轉彎有減速，也沒看到有人在車前才前進，直到撞上葉女聽到「碰」一聲才發現；警方最後將周依業務過失致死罪嫌送辦。

警方呼籲，大型車輛駕駛人轉彎時更注意路口狀況，確保用路人安全，未來也將持續列入執法重點加強取締。此外，行人穿越道路為了自身安全，千萬不可邊走邊低頭滑手機，務必謹記「他沒看到我」的觀念，確實轉頭查看是否有準備轉彎車輛，特別小心謹慎快速通過。

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