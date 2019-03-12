救護車淪「路霸」？不滿挨罰10萬元 打官司敗訴

2019-03-12 23:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣一間民營救護車公司所屬的一輛救護車，長期停放彰化市大埔路一條巷弄內，民眾質疑救護車淪為路霸而舉發，彰化縣衛生局開罰10萬元，救護車公司不服而提起行政訴訟，辯稱救護車停在巷弄內，不會影響「緊急救護效能」，台中高等行政法院卻認為，未出勤的救護車隨意停放，有礙行政管理與監督，會影響緊急醫療救護的效能，據此判決救護車公司敗訴確定。

判決書指出，「緊急醫療救護法」與子法「救護車及救護車營業機構設置設立許可管理辦法」規定，救護車沒有出勤時，必須停放在「設置登記之停車處所」，上述救護車登記的停車處，是彰化縣鹿港鎮的一處停車場，但卻長期停放在彰化市大埔路的一條巷弄內，該巷弄位於彰化基督教醫院與秀傳紀念醫院之間，原因可能是便於載送兩醫院的病患，卻被民眾舉發長期佔用巷弄道路。

彰化縣衛生局在2017年6月下旬至7月初，五度到場蒐證，發現該救護車確實停放巷弄內，違反上述的許可辦法，遂處罰10萬元，救護車公司不服，向台中高等行政法院提起訴訟，宣稱未出勤的救護車停放於巷弄內，並不影響緊急救護的效能，既然無損救護效能，就不能處罰。

台中高等行政法院卻認為，法令規定未出勤救護車必須停放登記的地點，主因是「避免救護車隨意停放增加噪音及民眾（負面）觀感」，在此原因之外，另有主管機關管理、檢查及指揮調度，健全緊急醫療救護體系，引入科學化、精確化的管理等原因，因此，未出勤的救護車隨意停放，將有礙行政管理與監督，影響緊急醫療救護的效能，彰化縣衛生局依法處罰，符合「緊急醫療救護法」的立法目的，據此判決救護車公司敗訴，全案確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/