毆警案李婉鈺全認罪 張碩文做證：她誤會了

2019-03-12 18:17

〔記者張文川／台北報導〕前新北市議員李婉鈺前年11月28日深夜至已婚前立委張碩文家門外密集按電鈴、拍打鐵門，又呼警員和鄰居巴掌、搶警察的密錄器，嗆警察「你囂張什麼」，被依妨害公務、強制未遂罪起訴，求刑11月；台北地院今天開庭，傳喚張碩文做證，張碩文證稱，他當時在匆忙中只回傳給李婉鈺2則簡訊「在醫院」、「看電視」，可能讓李婉鈺誤會他服助眠藥送醫，為了救他才去他家猛按電鈴，「誤會一場」。

李婉鈺庭末接受法官勸諭，全部認罪，希望判處緩刑，法官讓檢、辯雙方進一步協商認罪方案，定下月3日再開庭。

李婉鈺先前已認了妨害公務罪，向2員警鞠躬道歉，但不承認強制未遂罪，自認未對當時在家卻不開門的張碩文妻子犯強制罪，未妨害張妻的自由意志；法官今天勸諭，李婉鈺雖被起訴2項罪名，但犯行可視為單一犯行觸犯2罪名，既已承認罪刑較重的妨害公務，強制未遂罪若也承認，且檢察官也同意之下，則有改採簡易判決、得易科罰金甚至緩刑的空間，勸她思考是否要全認。

李婉鈺與2位律師討論後說，基於不要浪費司法資源，決定全數認罪，希望改採簡易判決，也希望檢察官不要再上訴；檢察官同意採簡易判決，至於是否同意緩刑、以及緩刑的附加條件，則要再和起訴此案的偵查檢察官討論。法官命令李2週內提出希望的緩刑方案，交給檢方討論是否同意。

檢方去年12月聲請傳喚張碩文夫妻做證，釐清李婉鈺密集按電鈴、敲鐵門的動機及後果，查清楚案發前李婉鈺與張碩文的聯絡與對話，何以會讓李婉鈺認知「張碩文可能吃大量安眠藥，為了救張碩文才連續敲門按電鈴」。

張碩文今天證稱，當晚李婉鈺打電話給他，但他沒接到，回電後，她說有雲林鄉親來台北，問他要不要去敬酒，但他因正在醫院祝願室處理宋楚瑜母親的後事，匆忙中只回答她「我沒空」，李婉鈺之後傳簡訊問「你在哪裡」，他回傳「在醫院」，李婉鈺再問「在幹嘛」，他覺得醫院外已有很多媒體到場，新聞應已在播宋母過世的消息，就只回她「看電視」，他忙到凌晨2點半回到家，妻子才告訴他李婉鈺有來，一直按電鈴，警察也有來。

張碩文解釋，他有服用助眠藥入睡的習慣，通常他晚上不想出去就會以「我有吃藥了」為由婉拒，他以前也曾請李婉鈺幫忙安排醫院，而他在忙碌中回答簡訊太過簡略，確實很可能使李婉鈺聯想誤以為他服藥後送醫，才跑去他曾住院過的中山醫院找他，但又找不到人，以為他在騙她，才又跑到他家猛按門鈴，「應該是誤會」，認為李婉鈺只是出於關心朋友的立場，衍生後續衝突。檢察官認為，張碩文的說詞只是臆測，不足為證。

另一證人張碩文的妻子林玲玉，則在2天前具狀向法官表示因身在國外，不克到庭，向法官請假；今天李婉鈺認罪後，法官諭知不須再傳喚張妻。

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