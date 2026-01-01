高虹安棒球場挖的7包土在哪？錢康明曝去向︰擺在市長室

新竹市長高虹安2023年5月底要求市府人員開挖的7包土到底在哪？竹市前文化局長錢康明在跨年直播說出答案了。（照片擷取自直播影片）

新竹市長高虹安因涉助理費貪污案二審高院撤銷原貪污罪改判使公務員登載不實的偽造文書罪6個月，停職1年5個月的高虹安也在去年12月18日復職，高虹安任內「被離職」的前文化局長錢康明昨晚跨年夜首度開直播，1個多小時的直播除還原高虹安男友李忠庭疑干涉市政介入2023年跨年標案的「7頁怪談」始末，錢康明還提到高虹安2023年5月31日找市府人員自行開挖棒球場的「7包土」下落，他說，被消失的「7包土」根本沒送到美國實驗室，而是擺在市長室內放禮物的某個架子上，他親眼看過那「7包土」。

錢康明跨年夜首直播大爆料，除爆出高虹安男友李忠庭疑介入市政，由高虹安指示他要把2023年跨年活動交給李忠庭處理外，更提到李忠庭不滿他與縣府人員聯繫跨年業務未報備，埋下「被離職」導火線，並說高虹安對新竹棒球場的政治操作手段就是「擅自」去挖土，大爆議員在議會質詢高虹安2023年5月31日開挖的「7包土」？原來一直擺在市長室內的某個架子上，根本未如高虹安對媒體所說「第一時間就送到美國實驗室」，因為他親眼看過那「7包土」。對錢康明的爆料，市府尚無回應。

請繼續往下閱讀...

錢康明在直播中對網友留言「市長喜歡挖…」之事，也大爆，如果新竹棒球場能告，在副市長蔡麗清在的時候就告了。如果不能告，那就是用不能告的方法、用政治的方法、用一些手法來解決這件事情。錢康明說，他親眼看到那7包土，就在新竹市市長室進去，後面有個市長堆禮物、堆東西的房間的旁邊，進去之後的左下方，那邊就是有土啊。怎麼會沒看過？那個土是5月31日挖的。挖完後過幾天，去市長室談事情，他親眼看到那7包土就放在架子上，那土就是挖回來擺著，根本沒送去美國。

新竹市長高虹安2023年5月底要求市府人員開挖的7包土到底在哪？竹市前文化局長錢康明在跨年直播說出答案了。圖為竹市府2023年開挖提供的照片。（資料照，市府提供）

新竹市長高虹安2023年5月底要求市府人員開挖的7包土到底在哪？竹市前文化局長錢康明在跨年直播說出答案了。圖為竹市府2023年開挖提供的照片。（資料照，市府提供）

新竹市長高虹安2023年5月底要求市府人員開挖的7包土到底在哪？竹市前文化局長錢康明在跨年直播說出答案了。圖為工務處內部對話截圖。（資料照，記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法