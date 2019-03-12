勇警生日破重大珠寶竊案 女兒買蛋糕慶生等嘸人

2019-03-12 19:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鹽埕分局副所長郭宗書生日當天破了320萬元重大珠寶竊案，但是女兒準備了生日蛋糕，卻等不到爸爸回家，隔日補慶生，除了溫馨還多了一份驕傲。重大竊案不到20小時破案，分局長劉安杰事後得知這段過程深受感動，自掏腰包送蛋糕，為郭宗書補慶生。

鹽埕分局今指出，歹徒昨天趁雨闖空門，行竊五福四路上一家藝品珠寶店，被害人報案慘失3克拉鑽戒，市價80多萬元，還有多塊價值不斐的玉珮、鑽墜，總價值超約320萬元，警方立刻組成專案，連夜調閲店家和路口監視器，鎖定可疑人車，並且以車追人。

警方清查過濾，認為有毒品前科的葉姓慣竊（37歲）涉有重嫌，今天埋伏葉嫌住處，待葉嫌外出吃宵夜時，郭宗書衝上攔人，宣告其權益當場逮捕，當時葉嫌手上正掛著偷來的大鑽戒，到葉嫌住處搜索，再查扣其他贓物和安毒殘渣、吸食器。

葉嫌坦承行竊，供稱已將其中2塊玉佩網售給網友，賣得8000元，至於3克拉鑽戒因找不到買主，索性掛在手上過癮，結果被警方人贓俱獲。今被移送法辦。

沒想到破案當天剛好是郭宗書的生日，他的女兒買好蛋糕想為父親慶生，可惜因公錯過了，分局長得知後，決定再買蛋糕幫勇警補過生日。

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