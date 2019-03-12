警方嚇一跳！緝毒抓到「印尼彭于晏」？

2019-03-12 13:34

［記者許倬勛／桃園報導］桃市楊梅警分局昨晚執行緝毒專案，員警在路上發現一名可疑男子，邊走邊停、四處張望，與員警眼光對上，急忙丟下手上物品逃跑，警方趕忙追上逮人，發現該男是逃逸印尼籍移工，且外型酷似「國民老公」彭于晏，讓員警一時愣住；而「印尼彭于晏」則說：「不知道這藝人是誰，但看過照片後，竟然還真像我！」

楊梅分局埔頂派出所所長洪淇毅與警員湯凱翔，2人昨晚間6點執行安居緝毒專案，在轄區治安要點守望時，看到一名外籍人士一見警方靠近，即丟下手上物品拔腿狂奔，2人見狀立即跟上追緝，在附近居民協助下，順利將男子壓制在地。

楊梅警方說，當下逮到人時嚇了一跳，該男回頭一望神似明星彭于晏，「我們都愣了一下」，經查這名33歲印尼籍男子TJHEN SUPANDI，當初持觀光簽證入境，已在台逾期居留超過一年半未返國，四處找尋打零工機會，警方訊後移送專勤隊遣返。

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