馬公「診所一條街」驚傳暗夜砸車 警掌握特定人士涉案

2019-03-12 13:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一向治安良好的澎湖縣，馬公市今日暗夜傳出砸車案，停放在大勇街一輛黑色轎車，遭不明人士砸得稀巴爛，警方循線找到蘇姓女車主，疑似其陳姓丈夫與人有糾紛所致，暫時不願提出毀損等告訴。

警方調查指出，今日凌晨2時許，停放在馬公市大勇街一輛黑色轎車，被人惡意砸車，車頭、左側前後車窗及後方車燈等，都被破壞，現場玻璃碎片散落一地，由於當地為澎湖診所一條街，診所與藥局林立，又鄰近澎湖縣農會，半夜少人居住，因此無目擊證人，直至清晨天色放明後，才被人發現。

根據了解，警方接獲報案後，依照車牌號碼找到居住在巷內的蘇姓女車主，疑似其陳姓丈夫在外與人有「糾紛」，遭對方人馬惡意砸車，「警告」意味相當濃厚，但究竟是何事糾紛？夫婦倆不願多說，同時保留法律追訴權，暫時未提出相關告訴，並請來吊車盡速將車吊離現場。

由於案發現場沒有監視器，警方正調閱相關路口監視器，釐清犯案人數，同時根據車主夫婦的說法，初步已掌握特定人士涉案，只是車主希望先估計車損，再與對方洽談如何善後？才會決定是否報案，由於毀損是告訴乃論罪，警方現階段只能先行蒐證，靜待雙方談判結果，但警方呼籲雙方人馬自制，不要衍生私鬥等非法行為，將依法處置。

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