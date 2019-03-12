私設「刑堂」拔牙凌虐9小時 竹聯幫明仁會11人遭訴

2019-03-12 11:20

〔記者黃捷／台北報導〕竹聯幫仁堂明仁會總召蔣姓男子，不滿前女友分手改和張姓男子交往，竟夥同小弟10人，把兩人拘禁在摩鐵凌虐，另還在辦公室私設「刑堂」，對葉姓酒店幹部拔牙痛毆致顱內出血。台北地檢署今偵結，全案依組織犯罪等罪嫌起訴。

起訴指出，蔣男在北市中山區成立STYLE酒店經紀公司，並與旗下林姓小姐交往，兩人分手後，蔣男得知林女與張男交往，心生不滿，2017年11月17日凌晨藉口開趴，誘騙林女參加，實際上卻把她拘禁在摩鐵，以電擊棒毆打凌虐，隔天更逼林女約出張男。

張男才現身，就被蔣男與小弟圍毆，手指還被打火機狠燙，身上的金融卡、信用卡也被洗劫，遭蔣男等人盜領盜刷，最後還被帶到當舖，將身上財物典當得款15萬，蔣男等人朋分後才放他離開，林女則於同年月20日趁蔣男熟睡時逃跑。

同年月27日，蔣男因公司旗下的小姐被搶走，誤認是一名鄒姓同業所為，立刻烙小弟到北市一處停車場堵人，把鄒男打的全身傷才離開。

另在去年6月，一名陳姓酒客因懷疑葉男在帳單上灌水，找上明仁會「處理」，蔣男得知後帶著小弟埋伏，由陳男以清償酒帳約葉男出面，再將葉男押進他的經紀公司，除持纏上鐵絲的球棒痛毆，竟還以尖嘴鉗拔斷葉男門牙，整整凌虐9小時，葉男因顱內出血，一度病危，所幸急救後保住一命。

蔣男送葉男就醫時，逼他佯稱是在新莊遭飆車族毆打，並趁葉男在計程車上昏迷之際，拿起葉男手機傳求救訊息到自己手機，營造葉男向自己求救的假象，事後更找小弟買油漆，將公司牆面上葉男噴濺的血跡粉刷乾淨，企圖掩飾犯行，但最後仍難逃法網，遭到起訴。

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