毒蟲拒檢加速衝撞 警開1槍逮人

2019-03-12 11:20

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊分局光華派出所警員蔡克應、王亮傑，今日凌晨巡邏行經轄區民安路巷弄內時，發現一輛小轎車形跡可疑，準備上前盤查時，駕駛不僅拒絕下車受檢，甚至加速逃逸，過程中還故意衝撞警用機車，所幸警員立即對空鳴槍喝止，才讓30歲陳姓駕駛束手就擒，警方隨後在車內搜出毒品咖啡、一粒眠等多樣毒品，懷疑他涉嫌販毒，當場將他上銬逮捕。

警方調查，陳男有多項毒品前科，今日凌晨4時許，開車載運大量毒品到新莊民安路的巷弄內，疑似準備進行毒品交易，當時巡邏經過的蔡、王2名警員發現小轎車行跡可疑，主動上前盤查。

未料，陳男拒絕下車受檢，甚至倒車撞倒警用機車，王員見狀立即對空鳴一槍，並呼叫支援警力，2人前後包抄，隨後支援警力也趕抵現場，陳男眼見難逃法網，乖乖下車受檢。

警方在車內搜出二級彩虹毒咖啡包7包、大麻種子2包、一粒眠31顆、四級管制藥品克癲平4顆，證據確鑿，當場將他帶回偵辦。偵訊時陳男否認販毒，供稱毒品全是要自行使用，警訊後依妨害公務、毒品罪嫌將他移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/