冬山捕獲緬甸蟒 鄉民憂「放生後長大會吃人」

2019-03-11 16:47

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉捕獲一條緬甸蟒，照片被PO上網尋找飼主，若找不到主人，將開放認養；鄉民留言，「這個絕對不能放生，長大會吃人」。

張姓網友今天在地方臉書社團「宜蘭智識+」貼文，PO上蛇的照片，畫面中放置百元鈔票與蛇合照，根據目測，這尾緬甸蟒身長約有1公尺半，身軀巨大，他指發現地點在冬山鄉梅花湖旺樹園民宿附近，詢問有人遺失緬甸蟒嗎？ 要是找不到主人，會開放認養。

鄉民留言回應說，「外來種，而且還會長大，應該是棄養的吧」、「這隻只是幼蛇」、「難以想像牠長大後，在山區出現有多嚇人」、「長大會吃人」、「看到照片以為玩遊戲，輸的要撿那張」、「中間那個阿伯（指照片中的百元鈔票），我可以認養」。

宜蘭縣政府農業處畜產科說，國內常見緬甸蟒，屬於非保育類外來種寵物蛇，張姓網友所PO的緬甸蟒，假使沒人領回，農業處接獲通報，會派人帶到動植物防疫所，由防疫所公告7天後，再開放各界領養。

緬甸蟒是東南亞地區本土品種，以體型巨大著稱，世界最巨型10種蛇類之一，體長可達7公尺、體重91公斤，平均長度在5公尺以內，全球紀錄保持者是美國伊利諾州蛇類野生動物園中的一條緬甸蟒，2005年時的體重183公斤，體長8.2公尺。

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