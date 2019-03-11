破獲一條龍冰毒工廠 高市查獲1430公斤安毒

2019-03-11 15:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局宣布破獲冰毒一條龍工廠，毒梟分工細膩、企業化，由4嫌專向全國藥局收購感冒藥錠、再由2嫌專責剝膠囊聚集藥粉，運交蘇姓、蔡姓、黃姓3名製毒師提煉麻黃素，進而製毒安非他命，警方多路攻堅台南市佳里、西港、新化三區，逮捕蔡姓、陳姓、蘇姓等10嫌，查扣安毒30公斤、半成品1400公斤，以及大批感冒藥錠和製毒工具。

高市刑大偵二隊指出，檢警前年底在高市前鎭區某停車場，查獲陳姓藥頭（25歲）持有5公斤安毒，研判他應是製毒、販毒集團成員，聯手刑事局南打中心偵辦溯源，發現陳嫌還只是製毒集團的「收購手」，他和侯姓（30歲）、鄒姓（22歲）、黃姓（22歲）男子，專門到全國藥局收購感冒藥錠，作為製造二級毒品安非他命提煉原料麻黃素的材料。

警方展開長達半年的跟監、佈線，又發現4嫌將藥錠運到台南西港區，交給莊嫌（33歲）、陳嫌（53歲）負責剝膠囊，或碾磨藥錠成粉後，常漏夜轉運至佳里區1間民宅暗藏製毒工廠。

檢警鎖定經常出入製毒工廠的3名主嫌，包括蔡姓製毒師傅（28歲）、綽號「阿傑」的黃嫌（36歲）、蘇姓（28歲）部分製毒集團成員坦承犯行，同時查獲販賣感冒藥錠、過敏性鼻炎藥，查扣的安毒成品市價高達4500萬，警方今依違反毒品危害防制條例移送法辦。

高雄地檢署主任檢察官蘇聰榮、警察局副局長陳書田、刑事局偵八大隊長劉博升、刑大大隊長侯東輝今午3點共同出席記者會，共同向毒梟、毒品工廠宣戰。

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