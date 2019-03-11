聽導航誤闖快速道路 女騎士驚站匝道槽化線報警解危

2019-03-11 15:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名24歲紀姓女騎士，11日上午因聽信衛星導航帶路竟騎上台66線快速道路，正值上班時段加上大雨磅礡，嚇得她不知該如何是好，神情緊張地站在匝道槽化線上一動也不敢動，嚇壞過往的用路人，警方獲報後火速趕往台66快速道路上尋人，並將女騎士安全帶離，結束一場虛驚。

平鎮警分局宋屋派出所副所長李坤龍表示，11日上午7時許，平鎮警方接獲民眾緊急報案指出，在台66快速道路與中山高匝道口附近，有名機車騎士站在匝道槽化線上一動也不敢動，警方獲報後擔心女子發生意外事故，立刻駕駛巡邏車趕往現場查看。

時值上班時段，台66快速道路上車流非常大，經過員警來回巡視，終於在西向18K處匝道槽化線上，發現身穿雨衣且一動也不敢動的紀姓女騎士，警方鳴笛慢慢靠近，女騎士彷彿看見救星一樣，拼命向巡邏員警揮手，警方見狀趕緊將女子安全引導下快速道路。

紀姓女騎士在派出所適當休息後，向警方說明自己剛剛才搬到平鎮，一大早騎著機車並透過衛星導航要前往新屋區上班，導航誤以為女子是駕駛自小客車，就引導上台66線快速道路，嚇得女子在大雨中進退兩難，還好員警到場幫忙，否則後果不堪設想！

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