偏鄉觀光景點多 白河警分局長帶隊擴大臨檢

2019-03-11 08:56

〔記者王涵平／台南報導〕白河警分局所轄多屬偏鄉，然有國家風景區等不少知名景點，白河警分局斯儀仙帶隊擴大臨檢，要求業者簽署宣導約制聲明，共同杜絕暴力、酒駕等違法，維護治安。

白河分局以優勢警力執行擴大臨檢、路檢及防制酒駕勤務，南市首位女性分局長斯儀仙親自帶隊，前往轄區的KTV、電子遊藝場、私人神壇，向業者及員工傳達警方強力執法的決心，並要求業者應自主管理。

斯儀仙也要求業者簽署宣導約制表聲明，嚴禁有吸販毒、槍擊或鬥毆等情事發生，如有不法情事應主動告知警方查處，如發現顧客飲酒時，應協助代叫計程車或代駕，絕不可任其酒後駕車，如有執意駕車者，應迅速通報警方前往處理，避免發生酒後肇事，嚴重影響用路人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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