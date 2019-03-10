毒藏食品包裝內 台、韓、馬聯手破獲50公斤安毒集團

2019-03-10 16:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣跨國緝毒有重大斬獲，23歲男子陳建湘將甲基安非他命毒品，藏在堅果類食品包裝內，透過國際包裹將毒品從馬來西亞寄到台灣，刑事局警方及時攔阻，共查獲66包9.97公斤安毒，加上日前從台灣運至韓國的39公斤安非他命毒品，台灣上週也逮捕寄貨48歲主嫌徐文龍，台、馬、韓聯手破獲近50公斤的安毒集團。

刑事局接獲馬來西亞提供情資，近期可能有毒品透過國際郵件寄運夾帶入台，經過濾鎖定有兩個可疑包裹，均以堅果類零食包裝夾帶毒品。其中66包偽裝堅果包裝的封袋內，有9.97公斤甲基安非他命白色結晶，循線追查收貨人士身分後，檢警上週分赴桃園及高雄等地拘提陳建湘等3名犯嫌到案。

此外，去年6月間，韓國破獲吳京哲等3嫌運輸39公斤安非他命至韓國案，於韓國遭到逮捕起訴，經追查毒品來源，發現是自台灣以空運方式夾藏於壓紋滾輪中。

經我方與韓國合作循線追查，上週發動兩波拘搜逮捕行動，分別針對毒品犯罪集團之寄送、裝貨，又逮獲在台寄送的幕後上游徐文龍，加上韓國逮捕的3嫌，合計逮獲4嫌。為向上溯源，刑事局國際刑警科還派員親赴韓開會研商，交流情資，成功緝獲幕後主嫌。

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