海巡署緝獲倉儲3噸毒品 市價達10億元

2019-02-25 16:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕海巡署偵防分署基隆查緝隊及新北市汐止警分局，今年初追查一起販毒案時，循線溯源找到工廠，後在萬里1間倉庫，竟搜出近3公噸、價值10億元的各式毒品，如流出市面，危害難以估計，總統蔡英文下午特別到海巡署慰勉有功人員。

蔡英文強調，反毒是政府第一要務，海洋委員會海巡署自106年5月11日起，全力貫徹行政院「新世代反毒策略」，充分運作「區域聯防緝毒」機制，結合各項高科技、大數據來研析，迄今查獲各級毒品9364公斤，展現海巡及其他單位查緝毒品的態度及堅定決心。

海巡署指出，孫姓及吳姓主嫌藏毒的倉庫，採複合式倉儲，查獲包括「大麻膏」2.8公斤、「K他命」60公斤、「毒咖啡包」509包、變種毒品「喵喵」原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」2653公斤（第四級毒品）、「二、三級混合型毒品」11公斤、新興毒品摻雜用之神經系統藥物「依替唑侖（Etizolam）（作用類似一粒眠）」102萬顆、調味用果汁粉19公斤（紫、黃、綠、粉紅、米白色）、自動分裝機2台（每天可產製5萬7600包）及改造手槍1把、子彈34顆，概估市價達新臺幣10億元。

海巡署說，此次扣案毒品、製毒化學原料及調和物，毒梟可輕易製成各類難以辨識控管之變種毒品約500萬包，倘流入市面，對社會治安及國人健康之影響難以估算。

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