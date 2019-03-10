大賣場痴漢伸鹹豬手 警火速帶回偵辦

2019-03-10 15:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一名疑似有身心障礙的男子，日前常出沒在連鎖大賣場內，趁女性不注意時偷摸手部、大腿，引發網友熱議。有名女童媽媽昨天早上逛賣場時，當場發現男子伸手想摸女兒身體，立即喝止報警。警方獲報後立即趕抵現場，並將男子帶回派出所處置，不過事後這對母女不打算追究，警方勸導後讓男子離去。

「提醒大家～逛賣場一定要隨時注意自己的小孩，不要讓有非份之想的陌生人給騷擾了！」一名媽媽在臉書社團《新竹大小事》指出，昨天上午8點多看到一名男子伸手要摸女兒身體，一開始以為看錯，沒想到第二次竟讓她直擊男手伸手準備摸女兒，氣得立即大聲喝斥，並報警處理。這名男子長相和詭異舉止曝光後，不少網友紛紛出面留言，表示也曾遭此名男子騷擾。

「我也遇過就是他想伸手摸我女兒，結果我就大罵他，他就躲起來在遠處看！」，有網友指出，之前在大賣場也遇過類似情況；也有網友直擊，「每次到商店結帳遇到女店員，都會故意找錢的時候摸人家手！」不過也有網友自稱認識這名男子家人，還指出他因為智能有障礙領有身心障礙手冊，網友質疑「不能因為精神有問題就可以亂摸或是胡來，難怪那麼多受害者，法律應該保護我們的。」

新竹市第二分局東勢派出所指出，當下接獲民眾報案後，就立即趕赴現場處理，並將男子帶回派出所。不過由於被害人不願追究，而性騷擾屬告訴乃論，只好約束男子行為並勸說後讓其自行離去，不過也提醒民眾，若遇到此類情況，務必向轄區派出所報案，請警方到場處置。

警方表示，男子性騷擾的行為，已觸犯《性騷擾防治法》第20條，可由直轄市、縣主管機關處1萬元以上10萬元以下罰鍰；若男子行為是親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為，可依《性騷擾防治法》第25條，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金，不過這些都屬告訴乃論，需要被害人出面提告。

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