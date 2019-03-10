「他不重，他是我兄弟」 通緝男遭逮淚求見哥哥一面有洋蔥

2019-03-10 12:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓男子與胞兄相依為命，胞兄日前因病雙腿水腫不良於行送進安養院每天前往探視，但因毒品案遭通緝的他唯恐一旦入監服刑胞兄無人照料，前天被逮時淚求警方讓他見胞兄一面，警方原以為他在瞎扯帶同至安養院，詢問院方工作人員得知屬實，雖肯定這對兄弟的手足情深，仍勸楊男出獄後別再碰毒，才能與胞兄快樂生活。

台中市第三分局東區分駐所巡佐王坤煜、警員柏宗憲、林煥庭當天巡經轄內1間檳榔攤時，發現45歲楊男見到警方露出心虛樣轉身就走，警方直覺有異上前盤查，楊男遲疑片刻隨即坦承，因為毒品案被通緝要發監執行，卻當場流下男兒淚向警方央求見哥哥一面。

楊男向警方說，平日與大他兩歲的大哥相依為命，大哥最近因肝病雙腿水腫不良於行住進安養院治療，他捨不得大哥一個人，除每天都會前往探視陪大哥聊天，也唯恐被查緝四處逃逸，出入都以UBIKE代步，且3、2天就不停的更換工作，此次落網，最擔心的就是大哥無人照顧生活無法自理。

警方原本對他的說詞半信半疑，基於人道仍帶同楊男到安養院，經詢問院方工作人員得知楊男所說屬實，允諾會轉轉報社會局協助大哥安置生活起居，楊男這才安心的隨員警返所調查偵辦，員警也苦口婆心的勸他出獄後別再碰毒品，才能與大哥健康快樂的生活，訊後將他解送歸案。

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