台南立委補選 檢警查賄逮到4疑案

2019-03-10 11:23

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署為掌握今年台南第2選區立委補選選舉情資與動態，從2月20日至3月7日多次由檢察長林錦村偕查賄執行秘書江孟芝主任檢察官，前往立委補選選區的善化、佳里、新化、麻豆、玉井等5個警分局分別召開選舉查察座談會，深入瞭解選情、情資蒐報，並研討查賄策略。

隨著選舉日將近，從3月7日起更不分平日、假日，查察區的主任檢察官、檢察官每天前往補選選區的5個分局開查察座談會，並瞭解各分局轄區內的最新選情分析、查賄制暴、選舉賭盤情資蒐集情形；又就選舉查察可能發生的各種情況及如何蒐證、調查等，互相交換意見、集思廣益，討論適法妥速的偵查作為。

南檢檢察長林錦村表示，要求檢調警人員要遵守行政中立，期能即時掌握賄選情資、採取有效偵查作為，杜絕金錢、暴力及選舉賭盤介入選舉，建立選賢與能的廉潔政治及公正、公平、中立的選舉環境。

南檢襄閱主任檢察官柯怡伶說，目前南檢已就賄選、選舉賭博等情資，分出4件選他案，由檢察官指揮警察積極蒐證調查中，如有具體違法事證，會依法嚴正、妥速查辦。又提醒民眾對於傳聞可進一步向消息來源求證，瞭解其真實性，勿讓不實傳聞以訛傳訛，影響選舉結果，並勇於向檢調警單位檢舉賄選及選舉賭盤、暴力等違法情事。

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