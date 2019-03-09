鐵腕阻暴力 竹市警出動近百警力大掃蕩

2019-03-09 23:30

〔記者王駿杰／新竹報導〕行政院長蘇貞昌下令拼治安，全國員警動起來，新竹市警局今召開「防制街頭暴力執法作為專案會議」，宣布即刻起將集結三個分局警力，針對轄區KTV、酒店等易滋事場所進行大掃蕩，祭出鐵腕加強臨檢，展現強勢執法的決心。

今天晚間，新竹市警察局不畏大雨，出動近百名警力，由局長陳耀南親自主持，前往轄區ＫＴＶ、酒店等易滋事場所進行掃蕩臨檢。包廂內歡唱到一半見警現身，瞬間寧靜，雖然掃興，仍乖乖配合查驗身分，員警們仔細檢查包廂各角落，確認民眾都沒帶攜帶違禁品，再換下一間繼續檢查。

警方指出，近日全台傳出街頭鬥毆事件，為防止民眾滋事，警政署先前針對酒店、夜店等特定場所大規模臨檢，就連行政院長蘇貞昌也強力宣示要維護治安。

警方指出，即日起警方將展現強勢作為，轄內發生打架鬥毆事件，將出動快打部隊，對現行犯將以強制力逮捕，除在場咆哮或助勢者會依警察職權行使法帶案管束，涉嫌觸犯傷害罪卻不提告者，也會以社會秩序維護法究辦，並向媒體公布執法畫面，有圖有真相，將竹市暴力杜絕。

此外，警方說，若轄區發生暴力鬥毆事件，警方將傾巢而出徹查涉案人資料，釐清鬥毆動機後若涉及幫派活動者，將持續蒐集不法事證加以檢肅，藉此透過重點式、密集式大掃蕩加強執法強度。

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