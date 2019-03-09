獨家》亞東醫院火警？ 消防趕到...是氧氣系統冒白煙

2019-03-09 18:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天下午5時50分許，新北市消防局獲捷運亞東醫院站發生火警，消防單位出動4單位11車趕往，到達民眾指稱的冒白煙地點，原來是亞東醫院氧氣供應系統，冒出的水蒸氣被民眾誤報為火警，由於不時發生誤報，消防人員也疲於奔命。

消防單位趕抵時，發現亞東醫院供氧系統的儲槽外冒出白煙，新板分隊消防帶隊官還在回報時，醫院保全就趕來告知，「常有人看到白煙就誤報啦!」，加上亞東醫院也在告示牌上註明，「該區域為維持醫院病人生命之氧氣供應系統設備，煙霧為蒸發器物理氣化所產生的水蒸氣，其煙霧往下（地面）蔓延為正常狀況，對周遭環境之人事物皆無損害，亦無危險，請勿驚慌」。

隨著消防車警笛逼近，附近搭車人潮都駐足觀看，消防單位發現是誤報、虛驚一場，消防人車離去，看熱鬧的民眾也一哄而散。

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