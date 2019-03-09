持美工刀刺上司 新北觀光局職員判刑2月

2019-03-09 17:48

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市觀光局陳姓科長去年8月在臉書貼出鼓勵大家正面思考的文章，30歲曾姓職員因精神不穩定，懷疑陳男影射他工作態度不佳，竟在辦公室內持美工刀攻擊陳男胸、頸，陳男雖機警躲閃，仍造成胸前、左臂擦傷、左臉麻、右肩痛，新北地院日前依傷害罪，判曾男徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，曾男是新北市觀光局職員，因精神、情緒不穩定，去年8月看到陳姓科長在臉書張貼文章，懷疑科長是針對他PO文，同月16日下午5時許在辦公室內持美工刀攻擊陳科長的左胸、頸部。

曾男坦承犯行並表達和解意願，但陳男對此事仍感恐懼而無和解意願，因此兩人未能達成和解，曾男也未取得陳男諒解，曾男雖是思覺失調症疾患，但警詢、偵查、審理時均能清晰應答，對事發經過、動機亦能清楚陳述，足證行為時仍有理解及判斷能力，法官審酌他無前科，並已持續就醫，因此判刑2月，得易科罰金。

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