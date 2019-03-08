男澳門借錢豪賭輸光光 遭扣護照軟禁下場是…

2019-03-08 21:09

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市廖姓男子去年到澳門小賭一下，沒想到賭運不佳，有個中國男子向他聲稱能借錢翻本，但賭贏每把抽15％，護照要影印備份。廖男借錢開賭，起先手氣好，讓中國男子拿走10幾萬元，後來輸光光，被拘禁在酒店內長達5小時，偷偷請服務生求救，才被澳門警方救出，向澳門服務處請領入台證才順利返國，案經外交部通知警方，遭違反護照條例送辦，士林地檢署偵結，認為廖男罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢察官認為，僅由自白書，以及澳門司法警察值日室的檢舉憑證上僅簡易記載「暴利（供賭博用之高利貸）」，實在無法了解廖男遭檢舉事件經過和全貌為何，況且也未因此查獲地下借款業者、循線扣得廖男的中華民國護照，因此認為罪嫌不足。

不起訴書指出，廖男2018年4月11日到香港後搭船入境澳門找朋友收帳，後來到永利賭場賭百家樂輸了15萬新台幣，抽菸時認識年約40歲的河南籍男子，聲稱可以借他錢，讓他當賭本把輸的錢贏回來，以每押注抽15％的傭金利息，借了10萬港幣。

廖男賭博拚翻本時，那名男子借了他的護照去影印，他在4月12日晚間9點30分輸光後，遭男子帶回永利套房705軟禁，叫他湊錢聯絡親友，後來透過服務生求救，警方在4月13日清晨2點30分將他救出，帶回警局，但對方未將護照還給他。

廖男報完案，到澳門辦事處寫自白書，辦事處才核發入國證明畫給他，他稱，當晚確實有借錢，但不知道護照會被扣押，由於時間緊迫，他沒將緣由寫清楚，才會讓辦事處人員誤會他是拿護照去借錢，而函知外交部領事事務局，轉台北市警方偵辦。

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