駕駛恍神肇事 保齡球館旁4部車全倒

2019-03-08 15:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕先生你累了嗎？彰化縣大村鄉昨（7）日深夜傳出一起車禍意外，24歲游姓駕駛一輛白色Lexus行經中山路北上路段，疑天雨路滑，衝進一旁保齡球館停車場，不偏不倚撞到停整排的4部車輛，強大的撞擊力還把一部Toyota差點撞飛到田裡，被撞4位車主都是一旁貨運業者員工車輛，看到愛車「全倒」也不禁傻眼。游姓駕駛受傷就醫，意識不清，但並未酒駕，詳細事故原因仍待釐清。

警方調查，昨（7）日晚間11點50分，游男駕車行經大村鄉中山路二段，疑似失控撞向一旁停在保齡球館停車場的4部小客車，包括2部現代汽車、1部福特Mondeo及1部黑色toyota，被撞的4位苦主，都是貨車業者「風林火山」所屬員工車及公司車。

員林交通隊表示，員警獲報到場後發現，停車場護欄被撞斷，現場一片狼藉，肇事車車頭全毀，左前輪胎噴飛，強大撞擊還把一輛黑色toyota推撞至10公尺旁的田裡，呈45度角傾斜。警方將受傷的游姓駕駛送醫，經酒測未有反應，不排除天雨路滑釀禍，由於游男到院時意識不清，需等至白天清醒，再進行筆錄釐清肇事原因。

風林火山業者表示，被撞4車除黑色toyota是公司車，其他3部是員工車，其中Mondeo車主平常騎車上班，昨下雨才開車，未料遭撞。

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