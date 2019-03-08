婦人不滿鄰居家裡發噪音 半夜按鈴30次激怒對方被判刑

2019-03-08 15:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市洪姓婦人不滿鄰居在家不時發出噪音，影響居住安寧，她自去年4月到7月在深夜、清晨，在鄰居門口狂按電鈴30次，還持掃把敲打4次，騷擾鄰居游男及其家人睡眠，游男不堪其擾，持監視畫面提告，高雄地院審理後將洪婦依強制罪嫌，判處拘役30天，可易科罰金，可上訴。

判決書指出，洪婦和游男同住鳳山區鄰居，她不滿游男家中發出噪音、鋼琴聲，竟從去年4月23日清晨起，到同年7月20日，多次在深夜或清晨時段，接續強制按門鈴30次，持掃把打門約4次，還曾同一天按了高達6次，每次長達10秒以上紀錄。

高雄地院審理時，洪婦不諱言這樣的行為會吵到告訴人，使他不滿、生氣，但她就是想要激怒對方，使其願意出來溝通。

法官考量，被告不用理性平和方式處理糾紛，僅因認為對方家中發出噪音震動，多次溝通或報警仍未改善，竟以接續按壓門鈴30次、持掃把打門4次等強暴方式，妨害對方的居住安寧權利，因雙方未和解，判處洪婦拘役30天，可易科罰金並可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/