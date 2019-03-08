不能容忍酒駕！嘉義縣7天抓51件

2019-03-08 15:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕近期發生多起酒駕事件，嘉義縣今年至今已發生2件酒駕自撞交通事故，造成2人死亡。為宣示「酒駕零容忍」，嘉義縣警察局於3月起全面展開取締酒駕交通大執法專案，7天已取締酒駕51件，透過擴大防制宣導，配合強勢執法作為，向酒駕劣行宣戰。

嘉義縣警局表示，3月起進行強勢執法，取締酒駕51件，並依公共危險罪移送法辦38人，當中不乏許多熟面孔。根據交通隊統計，自2013年6月修法調降酒駕違規標準值以來，縣內取締酒駕共計1萬1021件，其中遭查獲兩次以上的酒駕累犯多達1376人，最高紀錄者被查獲8次。

警方表示將持續落實執法，一旦發現駕駛人有酒味酒容，必定依法酒測，超標究辦，絕不寬貸。由於酒駕行為經常與飲宴活動有關，警方呼籲民眾建立「指定駕駛」的觀念，事先約定一人駕車不喝酒，不僅其餘同車親友可以盡興，人身安全也更有保障，或可選擇搭乘大眾運輸工具往返，酒店、飯店、餐廳、KTV等供應酒類飲宴場所，業者應主動協助「代叫計程車」或「代客駕車」的服務，建議代客泊車人員，避免直接將車輛鑰匙交還酒醉顧客，並積極勸導及協助安排代駕服務，若顧客仍執意酒後駕車，應立即通知警方到場處理。

警方表示，已開始洽訪轄區供應酒類飲宴場所，邀請業者簽立反酒駕協定，減少酒駕事故發生。

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