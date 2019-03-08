有錢就是霸氣！貴婦領2200萬現金買豪宅

2019-03-08 11:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕為了獲得更多優惠，果真有人提鉅款買豪宅別墅！32歲趙姓女子到銀行提領2200萬元，裝在行李箱，準備自行帶回家，擇日交易購屋。銀行經理擔心趙女被搶，協助申請警方護鈔，讓員警大開眼界，戒護到趙女住處，看她鎖進保險箱，才安心離開。

3月5日約中午12點，高雄市左營分局新莊派出所警員邱凱莛及蘇翔樂獲報，指左營區明誠二路某銀行有客戶申請護鈔，到場才知金額竟然高達2200萬元，理由更讓員警嚇一跳，因為提現金買豪宅別墅，可以獲得更多優惠。

當時趙女已提領現金裝進行李箱，為求謹慎，員警在旁戒護，讓身形看似瘦弱的趙女，自行將行李箱搬上休旅車，再開警車一路戒護回到趙女住處，雖然距離僅約3公里，員警絲毫不敢大意，確認趙女將現金鎖進保險箱，才安心離開。

原來趙女與夫婿看中某間豪宅別墅，因地產公司告知用「現金」支付另有優惠，所以趙女自行到銀行提領鉅款，雖然不想麻煩警察戒護，但銀行經理熱心提醒，所以申請護鈔。

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