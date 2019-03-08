求愛不成反追砍學妹 世新男大生二審加重刑期判6年定讞

2019-03-08 11:19

〔記者溫于德／台北報導〕世新大學大三男學生陳政佑，長期追求石姓學妹不成，前年底竟帶水果刀進入校園連砍學妹3刀。一審依殺人未遂罪判陳5年6月徒刑，但二審認定陳下手凶狠，也無誠意和解，加重改判為6年徒刑，最高法院今駁回上訴確定。

21歲的陳政佑，長期喜歡、追求石女並但被拒，前年12月11日上午10時許，陳在世新舍我樓301教室外見學妹現身要求談判，一言不合後竟持預藏水果刀連刺3刀，導致學妹頭部、頸部、耳後等處血流不止，幸助教及時壓制陳，並將石女送醫，才無大礙。

案經檢方偵辦，認為陳政佑攻擊學妹頭部要害，具殺人意圖，依殺人未遂罪起訴。

法院開庭時，陳政佑自辯有亞斯伯格症、人際社交障礙，一直以來只想與石女交朋友，否認惡意跟蹤或騷擾；至於被指當天刻意在走廊上「堵」學妹一事，陳辯稱是「巧遇」，會上前說話也只是想問清楚為何冷淡對待，然而，學妹回他「就是不想鳥你」，他頓時又想起學妹在臉書留下罵他的文章，才一時氣憤拿出刀子嚇嚇學妹。

豈知學妹見刀子後尖叫跑進教室，陳政佑也緊張地追過去，見學妹跌倒後，「我也無意識地揮刀刺學妹，刺完才驚覺鑄下大錯，立刻退到教授後方表示要自首」；陳強調，會隨身帶刀是因本身有尋短念頭，「想自殘並非殺學妹。」

但石女證稱，被刺殺後仍時常作惡夢，且路上有人接近就會感到恐懼，至今也不敢再談談戀愛；她也說，曾無數次向陳政佑表明兩人不要再有任何接觸，仍持續遭騷擾。

台北地院依殺人未遂罪判陳政佑5年6月有期徒刑；但高院二審認定陳下手凶狠，也無誠意和解，加重改判為6年徒刑；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

民事部分，陳政佑遭石女求償500萬元，其中包括已先行賠償的20萬元。

上月21日開庭時，陳政佑委任律師當庭表示，陳雖有誠意和解，但求償金額實在過高，仍請求駁回；但學妹委託律師提供受傷照片、診斷證明書與個案身心評估表等，並請法官審酌當事人受害時尚未成年，事發後也已影響人格發展與建立親密關係等。法官訂下週四宣判。

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